Ennio Morricone, il ricordo in tv e in radio: tutti i programmi (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, il ricordo in tv e in radio. E’ morto oggi Ennio Morricone, il grande compositore musicale. Il premio Oscar. è morto nella notte in una clinica romana a seguito di una caduta che gli aveva provocato la rottura del femore. Il grande musicista e compositore era stato autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, come ad esempio Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, Malena. Morricone aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore. Morricone Ha ricevuto due premi Oscar, uno nel 2007 e uno nel 2016. Ha collaborato con i grandi del cinema, iniziando con Sergio Leone, padre dei film Spaghetti Western, per poi passare a nomi come Bertolucci e Carpenter e tanti altri, rendendo ancora migliori i loro film grazie alle musiche eccellenti. Le sue musiche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

