Ennio Morricone, il necrologio scritto dal maestro: «A mia moglie l’addio più doloroso. Funerali privati? Non voglio disturbare» (Di lunedì 6 luglio 2020) È stato lo stesso Ennio Morricone a scrivere di suo pugno il necrologio che domani comparirà sui principali quotidiani. Nell’incipit il maestro ha scritto: «Ennio Morricone è morto». È un ultimo saluto scritto in prima persona, nel quale ricorda tutto il suo affetto innanzitutto «A mia moglie Maria, il più doloroso addio». Per poi passare agli amici, come il regista Giuseppe Tornatore, l’unico per il quale sarebbe tornato a scrivere musica per il cinema. E poi ai figli e ai nipoti: «Spero che comprendano quanto li ho amati». Il compositore ha poi spiegato il motivo che lo ha spinto a chiedere che i suoi Funerali si svolgessero in forma privata: «Per una sola ragione: non voglio disturbare». Il tuo browser non supporta il tag iframe Agenzia Vista Ennio Morricone risponde sul suo ... Leggi su open.online

