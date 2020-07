Elettra Lamborghini: chi sarà escluso dal suo matrimonio? (Di lunedì 6 luglio 2020) Su Instagram la cantante Elettra Lamborghini, in vista delle nozze di settembre con il dj Afrojack, si è mostrata commossa mentre guardava alcuni filmati nuziali. E ha raccontato che sta riducendo la lista degli invitati… Siamo abituati a vederla spesso trasgressiva e in vena di provocazioni, Elettra Lamborghini. In recenti Stories su Instagram, però, la cantante bolognese ha mostrato un suo lato inedito, più tenero e vulnerabile. E haArticolo completo: Elettra Lamborghini: chi sarà escluso dal suo matrimonio? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Elettra Lamborghini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Elettra Lamborghini