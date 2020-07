D’Aversa alla Sarri: «Il caldo non aiuta, ma…» – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato del clima durante le partite Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, in conferenza stampa dopo la partita contro la Fiorentina ha parlato del clima caldo durante le gare. «Il caldo è una componente che fa giocare la squadra a ritmi non altissimi. Era la prima volta che giocavamo a questo orario. È una componente comune per entrambe le squadre. La partita non si è persa per il calcio, ma perché nel primo tempo c’è stata una squadra che nel primo tempo ci ha messo qualcosa in più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

cosimofcj : @iamattia Sia d’aversa e sia de zerbi meritano un upgrade. Li vedrei bene alla Fiorentina,squadra giovane con bei t… - billie_caos : Ero indeciso se andare sul profilo Instagram di Polina Malinovskaya, ma poi ho visto la faccia di D'Aversa alla fin… - ElioNicotra : RT @LadyValentina14: Trovo gravissime le dichiarazioni di d'Aversa in merito alla poca 'malizia' dei suoi giocatori parlando espressamente… - larampait : #Aversa. #Gatto replica alla D'Angelo: 'Sindaco #Golia ha pieno diritto ad esprimere le sue posizioni' - IlGiannon : RT @LadyValentina14: Trovo gravissime le dichiarazioni di d'Aversa in merito alla poca 'malizia' dei suoi giocatori parlando espressamente… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa alla Lucio Romano,costituiamo le Unità Speciali Continuità Assistenziale in tutte le Asl campane l'eco di caserta