Dall’Inghilterra: l’Arsenal blinda Lacazette, rebus su Aubameyang (Di lunedì 6 luglio 2020) Come riportato dal Mirror nelle ultime ore, l’Arsenal, visto anche il rebus che circola intorno a Pierre-Emerick Aubameyang a metà tra la cessione e il rinnovo, è pronto a blindare Alexandre Lacazette per tutelarsi nel reparto offensivo. I gunners, come scritto dal quotidiano britannico, avrebbero avanzato una prima offerta all’entourage del francese in scadenza con i londinesi nel 2022. Foto: twitter Europa League L'articolo Dall’Inghilterra: l’Arsenal blinda Lacazette, rebus su Aubameyang proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

