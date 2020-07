Covid-19 nel mondo: 11,4 milioni di casi | Nuovi lockdown in Spagna, seconda ondata in Israele (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono 11.419.638 i contagi di coronavirus registrati nel mondo, per 533.781 decessi di pazienti positivi, secondo l’aggiornamento della John Hopkins University di oggi 6 luglio 2020. La pandemia di coronavirus ha ora il suo epicentro nelle Americhe, ma preoccupa anche la situazione in India. Gli USA restano il Paese più colpito al mondo, con 2.888.586 contagi accertati (+39.400 solo nell'ultimo giorno) e 129.947 morti. Coronavirus, 192 Nuovi casi e 7 decessi: il bollettino del 5 luglio In Lombardia Nuovi focolai in macelli e salumifici: 70 i dipendenti positivi. Subito dopo gli Stati Uniti c'è il Brasile, con 1.603.055 casi accertati e 64.867 vittime. In comune i due Paesi hanno avuto la sottovalutazione dell’epidemia da parte dei loro presidenti.Al terzo posto per numero di contagi da Covid-19 c’è ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : Nuovi focolai di Covid tra macelli e salumifici: 68 positivi nel mantovano - Agenzia_Ansa : Timori per focolai di #Covid in alcuni macelli e salumifici nel Mantovano #ANSA - LaStampa : Da una miniera del Sud ai laboratori di Wuhan. Covid killer già nel 2012 - MCesali : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar 14.07.2020 ore 15:00 “LA GIUSTIZIA DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO AI TEMPI DEL COVID… - biachiapp : RT @Sbilanciamoci: Nella pandemia i movimenti sociali hanno cambiato le forme di protesta, continuando a lottare per i diritti. Nel mondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, l'Australia chiude i confini tra due Stati. L'India è il terzo Paese per contagi la Repubblica Napoli, Vomero e Arenella: ritorna l’incubo spazzatura. “Cumuli in diverse strade e piazze, anche con ingombranti”

Roma, 5 lug. (askanews) - Napoli, municipalità collinare: ritorna l?incubo spazzatura Cumuli in diverse strade e piazze, anche con ingombranti " Anche nella municipalità collinare, che comprende i qua ...

News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 9.00

Coronavirus, i dati di ieri in Piemonte ... I lavori di manutenzione sono terminati e la struttura è pronta ad accogliere il pubblico nel rispetto delle misure anti-Covid19. L’impianto sarà aperto da ...

Roma, 5 lug. (askanews) - Napoli, municipalità collinare: ritorna l?incubo spazzatura Cumuli in diverse strade e piazze, anche con ingombranti " Anche nella municipalità collinare, che comprende i qua ...Coronavirus, i dati di ieri in Piemonte ... I lavori di manutenzione sono terminati e la struttura è pronta ad accogliere il pubblico nel rispetto delle misure anti-Covid19. L’impianto sarà aperto da ...