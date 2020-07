Coronavirus, il virologo Giulio Tarro: “Potrebbe sparire come la Sars o ricomparire come la Mers, ma in autunno saremo naturalmente immunizzati” (Di lunedì 6 luglio 2020) “A mio avviso, il Covid19 potrebbe sparire completamente come la prima Sars, oppure ricomparire come la Mers, ma in maniera localizzata o cosa più probabile diventare stagionale come l’aviaria. Per questo serve una cura più che un vaccino“: lo ha spiegato, in un’intervista a Libero, il virologo Giulio Tarro. Sulla possibile relazione tra l’epidemia e l’utilizzo dei vaccini antinfluenzali Tarro spiega che “a Bergamo, il vero epicentro dell’emergenza come sottolineato da più parti, dove si è verificato qualcosa di ingestibile e che francamente ha stupito anche me, che mi trovo a lavorare con epidemie da decenni, c’è stata una richiesta di ben 185mila dosi di antinfluenzale. In concomitanza c’è stata un’endemia da meningococco per cui sono state richieste 34mila dosi. Tutti ... Leggi su meteoweb.eu

