Condannati a 5 anni e 6 mesi i due militanti neofascisti che aggredirono i giornalisti de L’Espresso (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci sono due condanne per l’aggressione avvenuta il 7 gennaio 2019 ai danni del giornalista Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti de L’Epresso, mentre documentavano al cimitero del Verano, a Roma, una commemorazione da parte di militanti di estrema destra per i morti di Acca Larenzia. I giudici hanno inflitto 5 anni e 6 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, e per Vincenzo Nardulli di Avanguardia Nazionale. Nei confronti dei due il pm Eugenio Albamonte contesta i reati di lesioni e rapina aggravata. Lasciando l’aula, Castellino ha urlato: «siete una manica di buffoni». Il Tribunale, riferisce L’Espresso, ha anche riconosciuto il risarcimento del danno per le parti civili che, oltre ai giornalisti aggrediti, sono anche il gruppo editoriale Gedi, la Federazione nazionale della stampa, l’onlus Ossigeno per ... Leggi su open.online

espressonline : ++ Condannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso ++ - fanpage : Aggredirono i giornalisti de L'Espresso, condannati a 6 anni i neofascisti Castellino e Nardulli - valigiablu : Condannati a cinque anni e mezzo Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli, i due neofascisti accusati dell'aggressio… - CTAMELLINI : RT @espressonline: ++ Condannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso ++ - davidedm_91 : RT @espressonline: ++ Condannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso ++ -