Bianca Guaccero in lacrime durante Detto Fatto: “Abbiamo lottato, ma adesso…” (Di lunedì 6 luglio 2020) La conduttrice di Detto Fatto, in occasione dell’ultima puntata, negli ultimissimi minuti, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta. Bianca stava ringraziando tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, al successo del programma di Rai Due. La sostituta di Caterina Balivo ha mostrato tutto il suo lato umano e profondo proprio nell’ultima puntata. Le lacrime di Bianca Guaccero L’ex modella, Bianca Guaccero, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, si è lanciata in un sentito monologo con cui si è aperta ai tanti fans della trasmissione. La conduttrice ha dapprima ringraziato tutti i telespettatori, per quella che è stata una bellissima avventura (che continuerà). Lo scetticismo dei giorni in cui la Rai comunicò la sostituzione dell’amatissima Caterina Balivo è ormai acqua passata. In ... Leggi su kontrokultura

