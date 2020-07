Barbara d'Urso, la difesa di Costantino Della Gherardesca: "Capro espiatorio di tutte le colpe della televisione" (Di lunedì 6 luglio 2020) Costantino della Gherardesca spezza una lancia a favore di Barbara d'Urso e dei suoi, spesso criticissimi, programmi su Mediaset. Leggi su comingsoon

Costantino Della Gherardesca spezza una lancia a favore di Barbara d'Urso e dei suoi, spesso criticissimi, programmi su Mediaset. Barbara d’Urso è tra le presentatrici più chiacchierate della ...

Asia Argento ringrazia pubblicamente Barbara D’Urso “Grazie a lei sono riuscita a non vendermi casa”

Asia Argento in questi ultimi anni è stata particolarmente presente in diverse trasmissioni televisive e soprattutto in quelli di Barbara D’Urso. Da sempre in lotta con il suo ex compagno Morgan, Asia ...

Costantino Della Gherardesca spezza una lancia a favore di Barbara d'Urso e dei suoi, spesso criticissimi, programmi su Mediaset. Barbara d'Urso è tra le presentatrici più chiacchierate della ...