“Una sentenza pilotata?”. Berlusconi, parla il presidente dei penalisti: ora Travaglio deve tacere (Di domenica 5 luglio 2020) La sentenza Mediaset che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale è stata pilotata? Ne è convinto il Cav, secondo cui le due carte sfoderate dai suoi avvocati (audio del giudice Amedeo Franco e recente sentenza del tribunale civile di Milano) davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono la dimostrazione del complotto politico consumato ai suoi danni. Poi però ci sono i detrattori, a partire dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio che ogni giorno deride le prove raccolte da Berlusconi. Per sapere chi ha ragione si dovrà aspettare la decisione della Corte di Strasburgo: secondo Il Giornale è proprio qui che sta il problema, ci vorranno anni ed anni per arrivare ad un verdetto finale, probabilmente sarà disponibile quando il condannato avrà ormai finito di scontare la pena di cui denuncia l'ingiustizia. ... Leggi su liberoquotidiano

