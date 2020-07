Tav, chiodi in autostrada: forate le gomme dei mezzi della polizia diretti al cantiere di Chiomonte. Il questore: “Fatto grave” (Di domenica 5 luglio 2020) chiodi a tre punte sono stati disseminati da ignoti sull’asfalto della galleria Cels in valle di Susa. Problema: da quella galleria è passata la colonna di mezzi del Reparto Mobile della polizia di Stato diretta al cantiere della Tav di Chiomonte. Risultato? I chiodi hanno forato le gomme di alcuni automezzi, che si sono dovuti fermare. “Poteva finire in una vera e propria tragedia. Fortunatamente la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti”, fa sapere il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia. È stato il Siulp a dare la notizia di quella che per il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, è un “fatto grave”. “Sono in corso accertamenti della Digos per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia”, aggiunge il questore. Il sabotaggio ha scatenato pure ... Leggi su ilfattoquotidiano

