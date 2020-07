Rosy Abate 2, in replica la seconda puntata: Rosy si avvicina a Costello (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo appuntamento in replica con la seconda stagione di Rosy Abate, la fiction dedicata all’omonimo personaggio nato nell’universo narrativo di Squadra antimafia – Palermo oggi e capace di conquistarsi un serial tutto suo grazie al grande affetto del pubblico. Ancora una volta, a prestare il proprio volto alla tostissima Rosy è la carismatica Giulia Michelini, da ormai un decennio interprete del personaggio. La seconda puntata va in onda domenica 5 luglio alle 21.25 su Canale 5. Rosy Abate 2, la seconda puntata: anticipazioni trama domenica 5 luglio L’uccisione dell’ispettrice Nadia Aversa, di cui Leo è responsabile, spinge Rosy ad abbandonare per sempre il sogno di una vita normale insieme a suo figlio: ora è disposta a tutto pur di difenderlo. Quando il cerchio delle indagini – condotte dall’ostinato ispettore ... Leggi su tvzap.kataweb

miriambrown211 : Finisco la puntata di Rosy Abate e torno subbbito da voi #TIZIAPARTY - fictionmediaset : ?? La domenica sera è con Rosy Abate ?? Prosegue l'avvincente seconda stagione, su #Canale5 in prima serata. Stay t… - _aaliice : DOMENICA INIZIANO LE REPLICHE DI ROSY ABATE 2. #RosyAbate —— io felice :’)) - shayrapetterson : RT @CLook99: @realrosydc INVECE DELLA PUBBLICITÀ DI ROSY ABATE, VOGLIO LA PUBBLICITÀDI ROSY DI CARLO. UN PROGRAMMA IN PRIMA SERATA. - CLook99 : @realrosydc INVECE DELLA PUBBLICITÀ DI ROSY ABATE, VOGLIO LA PUBBLICITÀDI ROSY DI CARLO. UN PROGRAMMA IN PRIMA SERATA. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosy Abate Rosy Abate 2: anticipazioni e trama della seconda puntata MAM-e Non dirlo al mio capo, Chernobyl o Fbi? La tv del 5 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 5 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fidarsi…è bene?” e “La forza della debolez ...

Rosy Abate 2, la seconda puntata in replica domenica 5 luglio su Canale 5

Rosy Abate 2, la seconda puntata in replica, in onda domenica 5 luglio su Canale 5. Trama e anticipazioni. Tra pandemia e ripresa, sembra essere passata un’eternità, ma era solo settembre 2019 quando ...

Per la prima serata in tv, domenica 5 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fidarsi…è bene?” e “La forza della debolez ...Rosy Abate 2, la seconda puntata in replica, in onda domenica 5 luglio su Canale 5. Trama e anticipazioni. Tra pandemia e ripresa, sembra essere passata un’eternità, ma era solo settembre 2019 quando ...