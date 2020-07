Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv (Di domenica 5 luglio 2020) Il big match Napoli-Roma chiude la trentesima giornata di campionato: ecco come poterlo seguire in streaming e tv. A caccia di un riscatto imminente. Il Napoli è pronto ad affrontare la Roma nel big match che chiude la trentesima giornata di campionato questa sera allo stadio San Paolo. Gattuso valuta alcuni cambi rispetto al match di Bergamo. Tra i pali c’e’ Meret. In difesa Manolas pronto al rientro per la gara dell’ex. Al suo fianco Koulibaly. Sui lati ci dovrebbero essere Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo chiede posto Elmas. Da capire se al posto di Fabian o Zielinski. In attacco sembra arrivato il momento di una maglia da titolare per Lozano nella gestione Gattuso. Il messicano ha convinto nelle ultime gare e potrebbe far tirare il fiato a capitan Insigne. Come prima punta Milik, a destra Callejon. Le probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, ... Leggi su 2anews

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Roma, le probabili formazioni - news24_napoli : Roma, contestazione dei tifosi a Trigoria: “Squadra senza dignità, siete… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma Probabili formazioni Napoli-Roma: Lozano in pole su Insigne Goal.com Napoli-Roma: le probabili formazioni

"Non pensate di fare 9 scampagnate", il messaggio di Rino Gattuso dopo la gara con l'Atalanta è stato ribadito alla squadra anche a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli non vuole cali di tensione, c ...

Napoli-Roma in diretta su SoloNapoli

"La squadra azzurra sta bene, sta giocando bene, anche se hanno perso quest´ultima partita contro l´Atalanta" ...

"Non pensate di fare 9 scampagnate", il messaggio di Rino Gattuso dopo la gara con l'Atalanta è stato ribadito alla squadra anche a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli non vuole cali di tensione, c ..."La squadra azzurra sta bene, sta giocando bene, anche se hanno perso quest´ultima partita contro l´Atalanta" ...