Napoli – Roma, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) Sfida importante quella del San Paolo tra Napoli e Roma. Gli azzurri vogliono rialzare la testa dopo il ko contro l'Atalanta, mentre Fonseca dovrà essere bravo a gestire un clima sempre più pesante attorno alla sua squadra. La sconfitta contro l'Udinese pesa ancora e i giallorossi ora devono quantomeno salvare il posto Europa League.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 984261" align="alignnone" width="300" Gattuso (getty images)/captionNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Napoli – Roma, le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

