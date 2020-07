Napoli-Roma, Callejon, Milik e Insigne nel tridente, Manolas in difesa (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto da Rino Gattuso per fronteggiare la Roma di Fonseca al San Paolo. Tra i pali c’è Meret, per l’indisponibilità di Ospina dopo l’infortunio subito a Bergamo durante la partita contro l’Atalanta. In difesa Gattuso si affida a Manolas e Koulibaly centrali, affiancati da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo il regista sarà Demme, che si muoverà con Fabian e Zielinski. Per il tridente Gattuso sceglie Callejon, Milik e Insigne. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso Roma: Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mikitarian, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca L'articolo Napoli-Roma, Callejon, Milik e Insigne nel tridente, Manolas in difesa ... Leggi su ilnapolista

