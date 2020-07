Milano: intossicazione da monossido per 4 persone, ricoverata anche neonata (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Una famiglia di quattro persone residente a San Giuliano Milanese (Milano) è stata soccorsa e ricoverata questa notte per un’intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in via Verdi e hanno messo in sicurezza l’appartamento: coinvolta e sintomatica anche una bambina neonata, di circa 2 mesi, ricoverata alla clinica De Marchi. L'articolo Milano: intossicazione da monossido per 4 persone, ricoverata anche neonata proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

