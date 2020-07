Maltempo Taranto, enorme nube di polveri ferrose e minerali sul rione Tamburi: “Sembrava impossibile che potesse accadere” [VIDEO] (Di domenica 5 luglio 2020) Gli ambientalisti di Taranto rilanciano la battaglia su ArcelorMittal, ex Ilva, dopo che il Maltempo di ieri pomeriggio ha sollevato dalla fabbrica un’enorme quantità di polveri ferrose e minerali, trasportandola sul vicino quartiere Tamburi e invadendo case, piazze e strade.Alessandro Marescotti, portavoce di Peacelink, una delle associazioni più attive sul fronte contrario all’acciaieria, ha scritto al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, annunciando: “Da domani a Taranto costituiremo un comitato cittadino che incalzerà costantemente il suo ministero. E da lei attenderemo le risposte dello Stato“. “Domani – prosegue Marescotti – firmeremo l’atto costitutivo di Comitato Cittadino che conserverà a Taranto tutte le prove delle vostre eventuali inadempienze e negligenze. Sarà un comitato che ... Leggi su meteoweb.eu

