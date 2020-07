L’imprenditore della Laserjet di Pojana Maggiore causa del focolaio in Veneto non era in viaggio per lavoro (Di domenica 5 luglio 2020) Mentre il manager della Laserjet di Pojana Maggiore che è stato indicato dal presidente della Regione Luca Zaia come colui che ha fatto ripartire il contagio da Coronavirus SARS-COV-2 in Veneto è al momento intubato in un reparto di terapia intensiva con una polmonite interstiziale in corso e con la vita a rischio, il figlio parla con il Corriere della Sera e La Repubblica del padre che si è guadagnato la fama di untore per non aver rinunciato a un’affollata festa di compleanno, a contatti con amici e collaboratori, a una cerimonia funebre mentre aveva 38 di febbre e sintomi finché è stato così male da non poter più fare a meno di andare in ospedale. Il figlio del manager untore del focolaio di Pojana Maggiore Proprio in quell’occasione, però, il 28 giugno ha rifiutato il ricovero in ospedale e ... Leggi su nextquotidiano

freedom_4_world : RT @TweetGino: L'imprenditore negazionista che da positivo ha continuato a girare liberamente andrebbe preso, grattato con la carta vetrata… - GSansone77 : @fanpage @MarcoCompagno12 Forse un po’ esagerata la scelta di prendere come capro espiatorio l’imprenditore Veneto… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: In Veneto risale l'indice di contagio dopo il caso dell'imprenditore vicentino risultato positivo e lo sviluppo di un focolaio… - cecchignola71 : @nzingaretti Quel 4 Luglio del 1776 i Padri Fondatori degli Usa firmarono l'atto fondamentale della loro costituzio… - cecchignola71 : Quel 4 Luglio del 1776 i Padri Fondatori degli Usa firmarono l'atto fondamentale della loro costituzione in cui due… -

Ultime Notizie dalla rete : L’imprenditore della Crisanti: “Troppe rassicurazioni facili da esperti e politici. Ma non è finita” La Repubblica