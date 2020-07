Lecce, Rossettini ricoverato in ospedale: escluso Coronavirus (Di domenica 5 luglio 2020) Luca Rossettini è stato ricoverato per febbre: escluso contagio da Coronavirus. Le condizioni del difensore del Lecce Luca Rossettini, difensore del Lecce, è stato ricoverato in ospedale dopo la trasferta di Sassuolo a causa di un elevato stato febbrile. A seguito dei test molecolari e sierologici a cui è stato sottoposto, è stata esclusa la patologia da Coronavirus. Le condizioni di Rossettini verranno monitorate nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

