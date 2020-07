"Ho fatto un esorcismo, cosa non scorderò mai". Pazzesco: la scelta di Barbara Palombelli in un momento terrificante (Di domenica 5 luglio 2020) Una Barbara Palombelli che si mette a nudo, che si racconta senza filtri, senza nascondere i suoi dolori. Lo fa in una intervista a Di Più, in cui la conduttrice di Stasera Italia ha parlato della morte del padre e del suo rapporto con la fede. Le chiedono se di fronte al dolore abbia mai imprecato contro Dio, e lei risponde: "No... Certo quando perdemmo papà, ancora giovane, mi arrabbiai tantissimo…Tutta la mia famiglia era arrabbiatissima con lui...", ricorda. Il padre della Palombelli scomparve a 57 anni, un dolore grandissimo. Ma non solo. La conduttrice conferma anche che, quando aveva 40 anni, fu sottoposta a un esorcismo: "Sì, ebbi a che fare con un esorcista. Mi guardò e mi disse che avevo il malocchio", ricorda. Dunque aggiunge che decise di farsi sottoporre al rito per estirpare il malocchio, il periodo era durissimo, "troppi lutti in ... Leggi su liberoquotidiano

