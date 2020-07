Gp Austria, Hamilton penalizzato, partirà dalla terza fila e non dalla prima. A fianco di Bottas, il temibile Verstappen (Di domenica 5 luglio 2020) Con gomme soft partono Bottas, Norris, Albon, Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Stroll, Ricciardo. Tutti gli altri hanno optato per le medie come Verstappen e Vettel.Tutto è pronto per la... Leggi su ilmattino

Gazzetta_it : Hamilton penalizzato: scatterà tre posizioni indietro in Austria. Il via alle 15.10 - Eurosport_IT : Colpo di scena all'#AustrianGP: Hamilton penalizzato di 3 posizioni ?? #AustriaGP - SportRepubblica : Formula uno, Gp Austria: Hamilton penalizzato, Verstappen in prima fila con Bottas - Ticinonline : Austria, prima sorpresa: Hamilton penalizzato - infoitsport : F1 Gp Austria, Hamilton a rischio squalifica: la decisione dei commissari -