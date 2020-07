Donna uccisa a Cerignola, fermato l’ex marito (Di domenica 5 luglio 2020) Una Donna è stata uccisa a Cerignola, in provincia di Foggia. fermato l’ex marito della vittima. Cerignola (FOGGIA) – Nuovo femminicidio in Italia. Nel primo pomeriggio di domenica 5 luglio 2020 una Donna è stata uccisa a Cerignola, in provincia di Foggia. Gli inquirenti per questo omicidio, come riportato da La Repubblica, hanno fermato l’ex marito. Omicidio a Cerignola, morta una Donna di 41 anni L’allarme è stato lanciato dai vicini dopo che uno dei tre figli della vittima è sceso in strada per chiedere aiuto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato a casa dell’ex moglie con una pistola e, non appena la 41enne ha aperto la porta, ha esploso alcuni colpi di pistola. Subito dopo l’uomo si è rifugiato dal padre fino a quando non sono arrivati i carabinieri che lo hanno portato in ... Leggi su newsmondo

