Coronavirus, si valuta il Tso per chi deve curarsi e non lo fa (Di domenica 5 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, il ministro Speranza valuta la possibilità di Tso per chi dovrebbe curarsi e non lo fa. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla del Coronavirus e commenta le dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il Veneto, come noto, è alle prese con un focolaio importato e alimentato da un soggetto positivo al Covid che ha rifiutato le cure. Il ministro, commentando anche le dichiarazioni di Zaia, ha prima voluto ricordare come siano già previste sanzioni per le persone positive che non rispettano l’isolamento. Poi ha fatto sapere di star valutando l’ipotesi del Tso per le persone contagiate che rifiutano le cure. Questo per evitare casi come quelli del Veneto. Coronavirus, Speranza: “Sto valutando la possibilità di Tso nei casi in cui una persona dovrebbe curarsi e non lo fa” Il ... Leggi su newsmondo

