Come i leghisti riescono a insultare anche il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli (Di domenica 5 luglio 2020) L’incontro a Milano, le sue parole rivolte contro Salvini, l’arrivo della Polizia e gli insulti social. Protagonista e vittima di questa vicenda è il 15enne Leon che, immortalato da alcune telecamere nel capoluogo meneghino, ha accusato Matteo Salvini di essere un razzista e un omofobo. Il giovane è il figlio Selvaggia Lucarelli e sui social si è scatenata la solita valanga di commenti contro il ragazzo e sua madre. Il solito specchio italiano che restituisce la classica brutta immagine. LEGGI anche > Il dottor De Donno chiama «carina» Selvaggia Lucarelli nel corso di un’intervista Il giovane figlio Selvaggia Lucarelli, nelle parole rivolte a Salvini, ha commesso alcuni errori di esuberanza. Poco dopo esser stato identificato dalla Polizia, il 15enne ha dichiarato di aver detto a Salvini che «il suo governo è ... Leggi su giornalettismo

L’incontro a Milano, le sue parole rivolte contro Salvini, l’arrivo della Polizia e gli insulti social. Protagonista e vittima di questa vicenda è il 15enne Leon che, immortalato da alcune telecamere ...

