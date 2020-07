Benitez fa i complimenti a Pecchia per la Coppa Italia di Serie C vinta con la Juventus (Di domenica 5 luglio 2020) L’ha celebrata più Rafa Benitez che la Juventus. Parliamo della Coppa Italia di Serie C vinta il 28 giugno dalla Juventus in finale contro la Ternana. Due a uno, in rimonta. È il primo titolo per Pecchia che ha seguito Benitez nella sua avventura napoletana così come al Real Madrid e al Newcastle. Per Pecchia, che ha allenato anche due anni a Verona (una promozione in A e una retrocessione) è il primo trofeo vinto da allenatore. Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio! Una vittoria che è passata quasi indifferente in casa Juventus che pure ha fortemente voluto la seconda squadra. Di Pecchia resta una dichiarazione sul sito ufficiale, nessuna intervista, niente di niente. Ai ... Leggi su ilnapolista

