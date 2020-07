Vandozer e le sue pazze manovre si fanno largo su Steam in Accesso Anticipato (Di sabato 4 luglio 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Space Bucket Games hanno pubblicato, in Accesso Anticipato su Steam, il loro nuovo titolo Vandozer.Vandozer è un particolare puzzle game dotato di controlli bizzarri e inusuali, validi per entrambi i suoi "personaggi" controllabili: abbiamo un piccolo furgoncino dotato di speciali pistoni che gli permettono di saltare, scalare ed effettuare piccole acrobazie tutte basate sulla fisica, in modo non tanto dissimile da quanto visto nell'amato/odiato Getting Over It.In alternativa, il gioco ci metterà anche ai comandi di un mastodontico veicolo G.O.A.T. Walker, uno di quei famosi robot camminatori a 4 zampe. La particolarità? Dovremo controllare i quattro arti del robot indipendentemente e gestire con criterio il nostro baricentro per evitare di cadere, esattamente come accadeva con il vecchio, glorioso flash game QWOP, causa ... Leggi su eurogamer

