Udinese, la carica di Gotti: «Inizia la settimana più importante del nostro campionato» (Di sabato 4 luglio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv alla vigilia del match contro il Genoa. Le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv alla vigilia del match contro il Genoa, le sue parole. Mister, seconda partita, per la prima volta a distanza ancor più ravvicinata, contro il Genoa. Un Genoa diverso per il tipo di calcio proposto e una gara, quindi, diversa per dinamiche rispetto alle ultime. Che tipo di partita si aspetta e come crede che la squadra debba interpretarla, viste le differenze dell’avversario, oggettive rispetto a Roma e Atalanta? «Noi ci avviamo ad affrontare la settimana che, dal punto di vista della classifica, diventa la settimana più importante del nostro campionato. Immagino che per il Genoa sia una partita estremamente importante che affronteranno con molta accortezza, mettendo in campo tutto ... Leggi su calcionews24

