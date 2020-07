Tribuna Grimani, l’amore delle statue (Di domenica 5 luglio 2020) Quanta preveggenza ci fu nella scelta del titolo per la 58ma Biennale d’Arte tenutasi lo scorso anno a Venezia: May You Live In Interesting Times. Letta oggi, poi, la spiegazione datante allora dagli organizzatori risulta per noi ancora più divinatoria: «Il titolo – scrivevano infatti questi – è un’espressione della lingua inglese a lungo erroneamente attribuita a un’antica maledizione cinese, che evoca periodi di incertezza, crisi e disordini». Ed eccoli qui arrivati, dunque, quei tempi, anche se dalle parole d’ordine … Continua L'articolo Tribuna Grimani, l’amore delle statue proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Tribuna Grimani Tribuna Grimani, l'amore delle statue Il Manifesto