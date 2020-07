Processo Azouz Marzouk, sì a documenti difesa: «Lì le prove dell’innocenza di Rosa e Olindo» (Di sabato 4 luglio 2020) Processo Azouz Marzouk, news strage di Erba: “Mi è stato tolto il dubbio che siano stati loro”. Lo dichiara a mezzo stampa Azouz Marzouk riferendosi alla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il tunisino si dice convinto che la coppia non sia responsabile della strage di Erba in cui lui nel 2006 ha perso moglie e figlio. Per aver chiesto la revisione del Processo, definendo “innocenti” in carcere Rosa e Olindo, ora si trova a sua volta imputato a Milano, accusato di calunnia nei loro riguardi. Assente alla seconda udienza svoltasi alcune settimane fa, il marito di Raffaella Castagna nonché papà del piccolo Yousef, per la Procura di Milano avrebbe calunniato i coniugi condannati in via definitiva all’ergastolo per la strage. Lo avrebbe fatto dichiarando che la coppia avrebbe mentito quando confessò gli omicidi davanti ai ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Processo Azouz Sì a documenti difesa: «Lì le prove dell'innocenza di Rosa e Olindo», mezza vittoria per Azouz Marzouk UrbanPost Processo Azouz Marzouk, sì a documenti difesa: «Lì le prove dell’innocenza di Rosa e Olindo»

Processo Azouz Marzouk, news strage di Erba: “Mi è stato tolto il dubbio che siano stati loro”. Lo dichiara a mezzo stampa Azouz Marzouk riferendosi alla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il ...

Chi è Olindo Romano, storia di cosa ha fatto nella strage di Erba

Dopo tanti processi, condanne, e testimonianze, ci sono ancora diversi punti oscuri e misteri intorno alla cosiddetta Strage di Erba, una delle stragi più atroci degli ultimi anni. Una sentenza defini ...

Processo Azouz Marzouk, news strage di Erba: “Mi è stato tolto il dubbio che siano stati loro”. Lo dichiara a mezzo stampa Azouz Marzouk riferendosi alla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il ...Dopo tanti processi, condanne, e testimonianze, ci sono ancora diversi punti oscuri e misteri intorno alla cosiddetta Strage di Erba, una delle stragi più atroci degli ultimi anni. Una sentenza defini ...