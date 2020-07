Milano: protesta degli infermieri in Piazza del Duomo (Di sabato 4 luglio 2020) La manifestazione nazionale è stata promossa dal sindacato nazionale della categoria Nursing Up. Gli infermieri sono scesi in Piazza con tamburi, fischietti e scandiscono lo slogan mai più come prima Leggi su firenzepost

Milano, 4 luglio 2020 - Nuova protesta degli infermieri a Milano. Sono tornati in piazza questa mattina per chiedere "rispetto" e "misure concrete". Sono arrivati da tutta Italia e si sono dati appunt ...

