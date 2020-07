Latina, arrestate 6 persone e fatta la multa a 33 veicoli nell’ultima settimana (Di sabato 4 luglio 2020) Nella settimana appena trascorsa il personale della Polizia di Stato della Questura di Latina, nel corso dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha identificato oltre 1000 persone e controllato 572 veicoli elevando 33 verbali al codice della strada. Sono state arrestate 6 persone per svariati reati, quali detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione illegale di armi, evasione dagli arresti domiciliari, furto aggravato, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia. Sono state altresì denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, nr. 14 persone per maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, truffa, guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. e rifiuto di fornire le proprie ... Leggi su ilcorrieredellacitta

I poliziotti della Questura di Latina nella nottata, nel capoluogo pontino, hanno in arrestato un uomo responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Verso le 2.30 circa, presso la Sala ...

FASANO - Due fasanesi sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza a Sezze, in provincia di Latina, nell’ambito di un’operazione che ha portato al sequestro di oltre venti chili di cocai ...

