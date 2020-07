La Juventus non si ferma più, Dybala e Ronaldo ora sono una coppia. Torino, così non basta (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus non si ferma più. Dopo essere partita malissimo alla ripresa del post lockdown, con lo scialbo pareggio in semifinale di Coppa Italia col Milan e la sconfitta ai rigori contro il Napoli in finale, una volta ripreso il campionato si sta vedendo la faccia migliore dei bianconeri targati Maurizio Sarri. La qualità del gioco è aumentata, i ritmi sono più brillanti e il centrocampo sembra aver trovato la giusta quadratura con un Rabiot in crescita, l’intoccabile Bentancur e Pjanic alle ultime cartucce prima di passare al Barcellona. Ma la crescita della Juventus passa dalla coppia che si è finalmente creata dopo un anno e mezzo di studio e che adesso sembra davvero una bomba a orologeria pronta a esplodere in qualsiasi momento. Come? A forza di gol, ovviamente. E si tratta di gol belli e pesanti, frutto di giocate splendide. sono i gol di ... Leggi su sportface

juventusfc : ?? LIVE! ?? Su Sito e App Juventus, sezione @JuventusTV , VIA al prematch del Derby! Non perdetelo! ??… - juventusfc : Ma quanto è bello vivere la Juve con il nuovo sito e la nuova App? ?? Non l'avete ancora fatto? Seguite il Derby co… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - LiveBianconera : ??NEW?? JUVENTUS-TORINO 4-1: DYBALE E RONALDO NON SI FERMANO. ANCHE IL TORO SI ARRENDE. Il postpartita di… - fogliachevola : RT @CucchiRiccardo: Non c'è stata storia. La #Juventus vince bene, contro un #Torino che non riesce ad entrare mai in partita. #JuveTorino -