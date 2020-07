Insigne: “Ammutinamento errore. Ancelotti? Da lui avevamo bisogno di…” (Di sabato 4 luglio 2020) "Il grande rimpianto è l'inizio di stagione, un peccato soprattutto per quello che stiamo facendo adesso", parla così Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ai microfoni del Corriere della Sera. Il numero 24 partenopeo ha ripercorso alcuni momenti determinanti di questa strana annata soffermandosi su Carlo Ancelotti e anche sull'attuale mister Gennaro Gattuso.Insigne: errori e Ancelotticaption id="attachment 805522" align="alignnone" width="384" Insigne (getty images)/captionParte dall'inizio della stagione il racconto di Insigne che sa come il Napoli avrebbe potuto dare di più: "Il grande rimpianto è l'inizio di stagione, un peccato soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con Gattuso, ma resta l'amarezza. Nella notte dell'ammutinamento non rifarei la stessa scelta, ma adesso è anche inutile ... Leggi su itasportpress

