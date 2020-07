FORMAZIONI Sassuolo Lecce: Traore titolare, Falco e Saponara in panchina (Di sabato 4 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Lecce Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Lecce, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Duricic, Defrel, Peluso, Raspadori, Chiriches, Toljan, Haraslin, Magnani, Ghion, Aurelio. Allenatore: R. De Zerbi. Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Farias, Shakhov; Babacar. A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Mancosu, Falco, Monterisi, Saponara, Rispoli, Colella, Maselli, Rimoli. Allenatore: F. Liverani Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infobetting : Sassuolo-Lecce (4 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - CalcioWeb : Formazioni ufficiali Sassuolo-Lecce: torna Berardi dal 1', Liverani si affida agli ex - - SPress24 : Sassuolo-Lecce: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il bel successo di Firenze, il Sassuol… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali -