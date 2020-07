Cristiano Ronaldo esulta: “Il gol su punizione mi dà fiducia. La squadra sta bene” (Di sabato 4 luglio 2020) Contro il Torino, Cristiano Ronaldo ha trovato il suo primo gol in Serie A su punizione. Un attesa durata quasi 24 mesi, ma che il portoghese ha interrotto. Dopo il derby vinto nettamente contro i granata, CR7 ha commentato così la prestazione della sua squadra.CR7: "Gol che mi dà fiducia"caption id="attachment 986659" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto e mettiamo pressione alla Lazio. L'obiettivo è raggiunto, abbiamo vinto. Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia. Sappiamo che il nostro obiettivo era vincere oggi. Abbiamo una partita difficile, ma l'obiettivo è pensare solo a noi stessi che è molto importante. E' importante che la squadra vinca, ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo segna su calcio di punizione con la Juventus al 43° tentativo Sport Fanpage Ronaldo: “Avevo bisogno di un gol su punizione. Abbiamo messo pressione alla Lazio che può perdere”

TORINO – La Juventus vince 4-1 il Derby della Mole. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel post partita ai microfoni di Sky Sport. SULLA PARTITA – “Era una partita difficile ...

Juventus, Ronaldo: “Io e Dybala stiamo bene”

Cristiano Ronaldo è tornato ad essere cannibale, segnando finalmente anche il suo primo goal su punizione con la maglia bianconera. La sua rete ha spento definitivamente le speranze del Torino. Ai mic ...

