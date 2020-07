Casal Palocco, l’Isola 27 sommersa dai rifiuti: dove sta AMA? (Di sabato 4 luglio 2020) Toccato dal gravissimo degrado anche il territorio di Casal Palocco, che da diversi giorni vede la totale assenza del passaggio di AMA per la raccolta differenziata nell’area dell’Isola 27. In uno dei quartieri residenziali più “in” del X Municipio di Roma Capitale, oggi sembra invece di trovarci in qualche territorio del Terzo Mondo tra valanghe di rifiuti e la puzza nauseabonda proveniente da questi scarti. Caldo e assenza totale di AMA sono una combinazione micidiale per mettere in ginocchio questa parte di entroterra del Litorale Romano, che ormai si ritrova le proprie passerelle pedonali addirittura ostruite dalla quantità surreale d’immondizia. Lo scenario è raccapricciante, poichè ai cittadini vengono esposte immagini degne del peggior film horror in uno dei quartieri più lussuosi di Roma e dello stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Rapina a Casal Palocco: sfila Rolex ad anziano, poi la fuga in auto

che l’uomo era precedentemente ricoverato al San Raffaele e poi al Covid Casal Palocco, e la Asl è venuta a conoscenza solo oggi sia del decesso che della positività.

Rapina a Casal Palocco: sfila Rolex ad anziano, poi la fuga in auto

Ha atteso che la vittima uscisse dalla farmacia. Poi la donna si è avvicinata, ha chiesto informazioni e all’improvviso ha sfilato il Rolex (valore 5mila euro) a un anziano, per poi fuggire a bordo di ...

