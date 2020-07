Billy Elliott, la vera storia del ballerino Philip Mosley (Di sabato 4 luglio 2020) Il film Billy Elliot è ispirato alla storia ed alla vita del ballerino britannico Philip Mosley: scopriamo qualcosa in più su di lui. Uscito nel 2000, il film Billy Elliott è stata una piacevole sorpresa nel panorama cinematografico internazionale. La pellicola racconta la storia di un bambino di 9 anni che scopre la propria passione … L'articolo Billy Elliott, la vera storia del ballerino Philip Mosley è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Billy Elliott

ViaggiNews.com

Su Sky Atlantic arriva una nuova produzione originale che ci terrà col fiato sospeso: ecco tutto quello che c'è da sapere su Gangs of London Gangs of London, la nuova produzione originale Sky che ci c ...Un nuovo teaser trailer di Hamilton ci ricorda l’appuntamento su Disney+, piattaforma che ospiterà in esclusiva il musical di Lin-Manuel Miranda Mancano pochi giorni al debutto di Hamilton, musical sc ...