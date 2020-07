Temptation Island 2020, Manila e Lorenzo: "Non siamo gelosi ma..." (Di venerdì 3 luglio 2020) Dicono di aver voluto partecipare al reality soprattutto per assecondare la loro curiosità, e sottolineano inoltre di non essere particolarmente gelosi l'uno dell'altra ma di essere certi che alcuni atteggiamenti potrebbero infastidire. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia vip di Temptation Island, ricominciato proprio ieri con la sua nuova edizione su Canale 5, e che al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato di come affronterà il percorso all'interno del gioco.Manila e Lorenzo, dopo tanti anni insieme, vorrebbero quindi mettere alla prova il proprio rapporto perché, spiega Manila, "Non esiste donna che almeno una volta non abbia desiderato trasformarsi in una piccola mosca per seguire l'altro".Temptation Island 2020, Manila e Lorenzo: "Non siamo gelosi ma..." 03 luglio 2020 14:09. Leggi su blogo

