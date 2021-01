Banca Intesa, da questa mattina app e sito in blocco (Di lunedì 1 giugno 2020) Disfunzioni Banca Intesa ore 15:00 Secondo quanto riporta il sito di rilevazione “lamentele” Downdetector App e sito di Banca Intesa da questa mattina non sono accessibili impedendo a molti clienti consultazioni e aperazioni Bancarie. Alle ore 15 ancora risultavano le disfunzioni. Chi lo ritiene può scrivere i commenti in Downdetector che viene aggiornato in continuazione. Speriamo per i clienti in un rapido ritorno alla normalità. Disfunzione ore 18All’incirca, a quest’ora, in molti sono riusciti a utilzzare l’App e si presume che con l’aiuto della stessa è stato possibile utilizzare anche il sito. Eventuali altre notizie saranno pubblicate in questa pagina. Notes: fonti commenti utenti su ... Leggi su webzeta (Di lunedì 1 giugno 2020) Disfunzioniore 15:00 Secondo quanto riporta ildi rilevazione “lamentele” Downdetector App edidanon sono accessibili impedendo a molti clienti consultazioni e aperazionirie. Alle ore 15 ancora risultavano le disfunzioni. Chi lo ritiene può scrivere i commenti in Downdetector che viene aggiornato in continuazione. Speriamo per i clienti in un rapido ritorno alla normalità. Disfunzione ore 18All’incirca, a quest’ora, in molti sono riusciti a utilzzare l’App e si presume che con l’aiuto della stessa è stato possibile utilizzare anche il. Eventuali altre notizie saranno pubblicate inpagina. Notes: fonti commenti utenti su ...

