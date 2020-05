Nuova COMETA SWAN in arrivo promette bene | ecco quando la vedremo

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 9 maggio 2020) Solo qualche settimana fa attendevamo trepidanti laAtlas, che si annunciava potenzialmente come la più spettacolare e luminosa degli ultimi anni. Sul più bello la sua chioma si è però frantumata nella sua corsa di avvicinamento verso il sole e così le speranze sono improvvisamente svanite. Quasi a voler in parte risarcire lo spettacolo mancato, si è fatta avanti un'altraassolutamente inattesa e che potrebbe davvero regalare molto presto una vista insolitamente bella. Si tratta di unadi recentissima scoperta, dato che prima di aprile non si sapeva assolutamente nulla. La scoprta è avvenuta in modo del tutto casuale lo scorso 11 aprile da parte dell'astronomo Michael Mattiazzo mentre studiava le informazioni raccolte dalla sonda solare Soho (Solar and Heliospheric Observatory), attraverso lo strumento ...