Musica in lutto, addio ad Agnese. La cantante se n’è andata a soli 35 anni (Di sabato 9 maggio 2020) lutto nel mondo della cultura e della Musica. È morta a 35 anni la cantante salentina Agnese Perulli. Il dramma si è consumato nella mattina di sabato 9 maggio in una casa di campagna di Arnesano, comune italiano di 4mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Precisamente in via Materdomini. È stato proprio l’uomo ad allertare i soccorsi, una volta ritrovatala nella camera da letto dove aveva dormito. Ma all’arrivo del personale del 118 per lei non c’era più nulla da fare. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Monteroni e della polizia municipale di Arnesano hanno poi confermato la morte per cause naturali: Agnese Perulli è stata stroncata da un arresto cardiaco. La ragazza combatteva contro il cancro e sui social raccontava la sua battaglia.



“Il cancro è il mio ... Leggi su caffeinamagazine Mondo della Musica in lutto - è morto a 40 anni dopo un lungo sciopero della fame

Coronavirus - lutto nella musica : è morto Ben Chijioke - in arte Ty

Musica in lutto : Ibrahim Gokcek è morto dopo aver combattuto la sua battaglia più importante (Di sabato 9 maggio 2020)nel mondo della cultura e della. È morta a 35lasalentinaPerulli. Il dramma si è consumato nella mattina di sabato 9 maggio in una casa di campagna di Arnesano, comune italiano di 4mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Precisamente in via Materdomini. È stato proprio l’uomo ad allertare i soccorsi, una volta ritrovatala nella camera da letto dove aveva dormito. Ma all’arrivo del personale del 118 per lei non c’era più nulla da fare. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Monteroni e della polizia municipale di Arnesano hanno poi confermato la morte per cause naturali:Perulli è stata stroncata da un arresto cardiaco. La ragazza combatteva contro il cancro e sui social raccontava la sua battaglia.“Il cancro è il mio ...

palermo24h : Musica in lutto. Ibrahim Gokcek è morto per la Libertà - infoitcultura : Coronavirus, lutto nella musica: è morto Ben Chijioke, in arte Ty - venti4ore : Musica lutto Ibrahim Gokcek è morto dopo aver combattuto sua battaglia ù importante - Noovyis : (Musica in lutto: Ibrahim Gokcek è morto dopo aver combattuto la sua battaglia più importante) Playhitmusic -… - zazoomnews : Coronavirus lutto nella musica: è morto Ben Chijioke in arte Ty - #Coronavirus #lutto #nella #musica: -

Ultime Notizie dalla rete : Musica lutto Musica in lutto. Ibrahim Gokcek è morto per la Libertà Vivi Enna Agnese non ha vinto la battaglia contro un brutto male. Il mondo della musica piange la sua artista

Muore a 35 anni la cantante e artista salentina Agnese Perulli. Lutto nel mondo della cultura e della musica. Il dramma si è consumato questa mattina in una dimora di campagna di Arnesano in Puglia, i ...

Morto il rapper Ty: il 47enne era positivo al Coronavirus

È morto a causa del Coronavirus il rapper Ty, nome d'arte di Ben Chijioke, è venuto a mancare all'età di 47 anni. Era ricoverato da giorni e alla fine non ce l’ha fatta: è morto il rapper Ty, nome d’a ...

Muore a 35 anni la cantante e artista salentina Agnese Perulli. Lutto nel mondo della cultura e della musica. Il dramma si è consumato questa mattina in una dimora di campagna di Arnesano in Puglia, i ...È morto a causa del Coronavirus il rapper Ty, nome d'arte di Ben Chijioke, è venuto a mancare all'età di 47 anni. Era ricoverato da giorni e alla fine non ce l’ha fatta: è morto il rapper Ty, nome d’a ...