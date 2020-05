Fase 2 | da lunedì interventi in 40 scuole di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 maggio 2020) Partiranno da lunedì 11 maggio 40in altrettanti istituti scolastici superiori die dell’area metropolitana per un ammontare di un milione e 39mila euro. Si tratta di opere per la realizzazione di laboratori, di impermeabilizzazione e di risanamento dei solai, di tinteggiatura e verniciatura, di recupero di parti ammalorate, di realizzazione di impianti di illuminazione interna e esterna, sostituzione di infissi, realizzazione di palestre e campi sportivi, ampliamenti del numero delle aule. A breve lavori in altre. L’obiettivo, si legge in una nota, “e’ quello di utilizzare al meglio questo periodo di chiusura delleper far si’ che gli studenti possano trovare, al loro rientro in aula a settembre, le strutture scolastiche nelle migliori condizioni”. Per questo motivo, la Citta’ Metropolitana diha ...