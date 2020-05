Coronavirus, le regole degli scienziati per bar, scuola e stranieri (Di sabato 9 maggio 2020) Le regole degli scienziati per bar, scuola e stranieri. No al termoscanner per i bambini. ROMA – Le regole degli scienziati per bar, scuola e stranieri. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare sul tavolo del premier Conte le linee guida del Comitato tecnico-scientifico per organizzare al meglio la riapertura dei locali e degli istituti scolastici. Le linee guida per bar e ristoranti Il Cts è al lavoro per stabilire le linee guida per bar e ristoranti. Il cliente al bancone dovrà mantenere la distanza di un metro e 20 centimetri dalle altre persone con ingressi contingentati. Il personale avrà l’obbligo di indossare la mascherina e i guanti. Più rigide, invece, le misure al ristorante. Si pensa ad una distanza di 4 metri tra i tavoli e di 2 tra le persone. Non sono obbligatorie le protezioni mentre si è al proprio posto, la ... Leggi su newsmondo Coronavirus - i ristoranti riaprono il 18 maggio : tutte le regole per evitare il contagio

Coronavirus - Iss : "Immagini Navigli? Fanno preoccupare. Fase 2 delicata - virus non è cambiato. Dobbiamo tutti rispettare regole"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole Fase 2, come funziona la riapertura di bar, scuola, ristoranti Corriere della Sera Arriva dall’India la nuova moto con il distanziamento sociale

Covid Bike è il nome della nuova creatura realizzata da un intraprendente meccanico di Aralia, in India, che ha voluto provare appunto a costruire un mezzo che potesse consentirgli di portare la figli ...

CORONAVIRUS. BAR, RISTORANTI, DIETROFRONT del GOVERNO: RIAPERTURA dal 1°GIUGNO, NON PRIMA, ecco perché

Bar, ristoranti apertureLa FASE 2 è iniziata in Italia, ma le attività che ancora non hanno potuto riaprire sono tante. Tra queste ci sono i bar e i ristoranti, in piena emergenza. Inizialmente si è i ...

