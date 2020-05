Coronavirus, in Italia altre 194 vittime. Aumentano i guariti, più 4.008 da ieri (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Il bollettino di oggi della Protezione civile relativo all’emergenza Coronavirus è coerente ancora con le dinamiche di quelli della settimane. Altri 194 morti Sono 13.834 le persone sono ricoverate con sintomi, anche qui il numero dei pazienti è calato di 802. L’82% dei positivi, ovvero 69.974 persone, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Aumentano i deceduti di 194 persone rispetto a ieri, portando il totale dei morti da Coronavirus in Italia a 30.395. I guariti salgono invece a 103.031: sono 4.008 le persone negativizzate rispetto a ieri. 1.083 nuovi positivi. Ancora calo nelle terapie intensive Secondo i dati della Protezione civile, le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza sono 218.268, e ci sono 1.083 nuovi casi rispetto a ieri. I positivi attualmente sono 84.842, ... Leggi su ilprimatonazionale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Italia altri 4008 guariti

Coronavirus : in Italia mille i nuovi contagi - decessi oggi sotto i 200

