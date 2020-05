Xbox Series X e l'installazione dei giochi: priorità ai file necessari per risparmiare più spazio (Di venerdì 8 maggio 2020) Più i videogiochi di avvicinano al realismo e più inevitabilmente diventano di grandi dimensioni. Lo spazio di archiviazione richiesto da download o installazioni è arrivato al punti in cui oltre 100 GB per un gioco AAA non risultano essere una sorpresa. Gli aggiornamenti dei contenuti ed i DLC sono presenti già nella dimensione complessiva dei giochi: un esempio è Call of Duty: Moder Warfare che supera 185 GB con il suo ultimo aggiornamento. E mentre le console di nuova generazione stanno adottando SSD ultraveloci, lo spazio di archiviazione complessivo rimane sempre quello. Tuttavia, la tecnologia di Xbox Seris X ci viene in aiuto.Si sapeva già della tecnologia di compressione basata su hardware di Xbox Series X, come indicato sul sito ufficiale. Ma Jason Ronald, direttore della gestione dei programmi Xbox, ha dato ulteriori informazioni su ... Leggi su eurogamer Xbox Series X e Xbox Game Pass : svelati i giochi next-gen disponibili sul servizio dal giorno del lancio

Scorn per Xbox Series X girerà in 4K e 60fps. Gli sviluppatori parlano dell'accordo di esclusività con Microsoft

Xbox Series X e il deludente Inside Xbox : la posizione dell'ex Albert Penello sul concetto di 'gameplay ufficiale' (Di venerdì 8 maggio 2020) Più i videodi avvicinano al realismo e più inevitabilmente diventano di grandi dimensioni. Lo spazio di archiviazione richiesto da download o installazioni è arrivato al punti in cui oltre 100 GB per un gioco AAA non risultano essere una sorpresa. Gli aggiornamenti dei contenuti ed i DLC sono presenti già nella dimensione complessiva dei: un esempio è Call of Duty: Moder Warfare che supera 185 GB con il suo ultimo aggiornamento. E mentre le console di nuova generazione stanno adottando SSD ultraveloci, lo spazio di archiviazione complessivo rimane sempre quello. Tuttavia, la tecnologia diSeris X ci viene in aiuto.Si sapeva già della tecnologia di compressione basata su hardware diX, come indicato sul sito ufficiale. Ma Jason Ronald, direttore della gestione dei programmi, ha dato ulteriori informazioni su ...

XboxItalia : Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto… - XboxItalia : Vuoi vedere i nuovi titoli per Xbox Series X? Bene, noi vogliamo mostrarteli. Guarda per la prima volta il gamepla… - infoitscienza : Xbox Series X: gli Xbox Game Studios sono al lavoro su 20 giochi? - zave : RT @Il_Paradroide: Analisi personale e puntuale degli annunci dell'Inside Xbox di ieri. Con voti! - zazoomnews : Scorn per Xbox Series X girerà in 4K e 60fps. Gli sviluppatori parlano dellaccordo di esclusività con… -