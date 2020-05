Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 07:10 (Di venerdì 8 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio pressing delle regioni sul Governo per anticipare le riaperture al 11 maggio in particolare dei negozi boccia però frena da oggi in Lombardia consentiti Sport individuali impianti all’aperto accordi presi tutti voi c’è sulle messe dal 18 maggio secondo regole anti contagio cara Intanto ancora il numero di malati di coronavirus in Italia aumentano i guariti ma ci sono altri 274 decessi e1101 nuovi contagi la maggioranza firma una tregua sulla regolarizzazione Dei migranti Ma è ancora in rotta su velocità della ripartenza intervento dello Stato nelle imprese caso Bonafede il centro-destra sfiducia il guardasigilli Salvini minaccia la piazza Per la sanatoria sui migranti se cade Conte si va al voto dice PD Renzi soddisfatto dopo ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nel mondo i contagi sono 3917653

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus Italia, ultime notizie: +1.401 casi (+0,6%) e 274 morti (+0,9%). Metà dei nuovi contagi in Lombardia Il Sole 24 ORE I diritti Costituzionali limitati come mai accaduto prima e il mistero dei verbali dei Comitati

Ma il rischio di un nuovo lockdown incombe sempre: se il numero dei contagi dovesse tornare a salire, “chiuderemo il rubinetto delle riaperture”, ha tuonato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Le notizie dalle edizioni locali: Emilia-Romagna | Veneto | Piemonte | Puglia | Campania ... Ore 2:48 - Usa, sale il numero dei morti: 2.448 in 24 ore Sale il numero dei morti a causa del coronavirus ...

