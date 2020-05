Sky, l’UTR Pro Match Series di tennis e il Gp di Spagna esports di F1 (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ in arrivo un altro lungo e appassionante weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: un evento sportivo, non virtuale, tornerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Si tratta dell’UTR Pro Match Series di tennis, in onda oggi e sabato live dalle 18 e domenica in differita … L'articolo Sky, l’UTR Pro Match Series di tennis e il Gp di Spagna esports di F1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ in arrivo un altro lungo e appassionante weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: un evento sportivo, non virtuale, tornerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Si tratta dell’UTR Prodi, in onda oggi e sabato live dalle 18 e domenica in differita … L'articolo Sky, l’UTR Prodie il Gp didi F1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : Torna lo sport live su Sky: la guida tv del weekend: L'UTR Pro Match Series di tennis sarà il primo evento non virt… - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Sky, l’UTR Pro Match Series di tennis e il Gp di Spagna esports di F1: E’ in arrivo un a… - Dtti_digitale : Torna lo sport in #diretta su #Sky con l’UTR Pro Match Series di #tennis. Continua la… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: TV - Torna lo sport in diretta su Sky con l’UTR Pro Match Series di tennis, continua la programmazione speciale https:… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Torna lo sport in diretta su Sky con l’UTR Pro Match Series di tennis, continua la programmazione speciale https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky l’UTR