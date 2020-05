Saronno: Abusi sessuali in cambio di droga, 49 enne arrestato (Di venerdì 8 maggio 2020) Terribili le accuse rivolte ad un uomo di 49 anni residente a Saronno: Abusi sessuali su minori, detenzione di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di droga. E’ quanto emerso da una indagine portata avanti dai carabinieri di Saronno nei confronti dell’uomo che era stato già arrestato nel 2018. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe circuito i ragazzi, di età compresa fra i 14 e 18 anni, ad attività sessuali in cambio di dosi di droga. I ragazzi venivano adescati nel negozio del 49 enne, sito in centro a Saronno, che vende articoli di abbigliamento e gadgets per ragazzi, l’uomo li invitava a casa sua e poi ne abusava sessualmente in cambio di dosi di marijuana un altro mezzo di adescamento pare essere l’utilizzo dei social. Di fronte ai rifiuti il 49 enne ricorreva al ricatto sui debiti di droga, tra ... Leggi su italiasera Saronno - abusi sessuali in cambio di droga : 11 vittime - molte minorenni (Di venerdì 8 maggio 2020) Terribili le accuse rivolte ad un uomo di 49 anni residente asu minori, detenzione di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di. E’ quanto emerso da una indagine portata avanti dai carabinieri dinei confronti dell’uomo che era stato giànel 2018. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe circuito i ragazzi, di età compresa fra i 14 e 18 anni, ad attivitàindi dosi di. I ragazzi venivano adescati nel negozio del 49, sito in centro a, che vende articoli di abbigliamento e gadgets per ragazzi, l’uomo li invitava a casa sua e poi ne abusava sessualmente indi dosi di marijuana un altro mezzo di adescamento pare essere l’utilizzo dei social. Di fronte ai rifiuti il 49ricorreva al ricatto sui debiti di, tra ...

I carabinieri di Saronno, comune in provincia di Varese, hanno arrestato un 49enne commerciante della zona. È accusato di numerosi reati, tra cui violenza sessuale su minori e spaccio di droga. Aveva ...

