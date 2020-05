Sailsquare regala mille vacanze a medici e infermieri per il loro impegno nella lotta al

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Alla fine di questo periodo avremo tutti bisogno di una vacanza, maun po’ di più”. Salisquare - marketplace per la prenotazione di esperienze in barca a vela - motiva così la sua decisione diree operatori socio-sanitari, impegnaticontro il coronavirus. Chi è interessato, può fare richiesta compilando un questionario online. I candidati verranno contattati dal team di Salisquare, che gestirà la prenotazione. La vacanza sarà gratuita, ad esclusione delle spese da affrontare durante il soggiorno (carburante, porti e cambusa). “Riteniamo opportuno dimostrare con un gesto concreto il nostro sostegno a chi, in questi mesi, è stato chiamato ad affrontare una situazione straordinaria a cui nessuno era preparato”, ha commentato al ...

VelaeMotore.it

